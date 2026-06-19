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Häuser am Meer in Town of Rab, Kroatien

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villen
4
12 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Banjol, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Banjol, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Etagenzahl 1
In einem der ruhigsten Teile von Banjol befindet sich diese elegante moderne Villa, die zeit…
$613,217
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Haus 3 Schlafzimmer in Banjol, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Banjol, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Etagenzahl 1
Im Ort Barbat auf der Insel Rab steht dieses wunderschöne Haus zum Verkauf, das sich in eine…
$613,217
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Haus 4 Schlafzimmer in Barbat, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Barbat, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 532 m²
Etagenzahl 3
Wunderschönes, freistehendes Einfamilienhaus auf Insel Rab mit Meerblick, 5 Gehmin. bis zum …
$976,815
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International Property AlertInternational Property Alert
Haus 4 Schlafzimmer in Barbat, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Barbat, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 214 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf steht ein wunderschönes Familienhaus in Barbat auf der Insel Rab, gelegen in ein…
$705,990
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Haus 7 Schlafzimmer in Barbat, Kroatien
Haus 7 Schlafzimmer
Barbat, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Zum Verkauf steht ein Haus in einer attraktiven und ruhigen Lage auf der Insel Rab, ideal fü…
$896,371
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Haus in Banjol, Kroatien
Haus
Banjol, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 199 m²
Auf der wunderschönen Insel Rab, in einer ruhigen und natürlichen Umgebung, befindet sich ei…
$702,467
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TekceTekce
Haus 2 Schlafzimmer in Barbat, Kroatien
Haus 2 Schlafzimmer
Barbat, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Insel Rab, Barbat – ein neues Haus mit Olivenhain steht zum Verkauf. Das Haus verfügt über 7…
$320,625
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Haus 12 Schlafzimmer in Barbat, Kroatien
Haus 12 Schlafzimmer
Barbat, Kroatien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 500 m²
Zum Verkauf steht eine freistehende Villa in Barbat auf der Insel Rab mit einer Gesamtwohnfl…
$1,38M
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Villa 4 zimmer in Barbat, Kroatien
Villa 4 zimmer
Barbat, Kroatien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Eine außergewöhnliche Gelegenheit auf der Insel Rab, Kroatien – Wir präsentieren ein bemerke…
$764,636
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AGENCIJA Elite
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Haus 2 Schlafzimmer in Barbat, Kroatien
Haus 2 Schlafzimmer
Barbat, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Insel Rab, Barbat – zum Verkauf steht eine moderne Villa mit Swimmingpool, nur 70 Meter vom …
$808,818
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Haus 6 Schlafzimmer in Banjol, Kroatien
Haus 6 Schlafzimmer
Banjol, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 395 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht eine moderne städtische Villa in ruhiger Hanglage, nur 250 Meter vom Stran…
$2,03M
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Haus 3 Schlafzimmer in Barbat, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Barbat, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Insel Rab, Barbat – zum Verkauf steht ein attraktives Reihenhaus in zentraler Lage, mit insg…
$345,907
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