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Häuser mit Garage in Town of Rab, Kroatien

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villen
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2 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Barbat, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Barbat, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 532 m²
Etagenzahl 3
Wunderschönes, freistehendes Einfamilienhaus auf Insel Rab mit Meerblick, 5 Gehmin. bis zum …
$976,815
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Haus 2 Schlafzimmer in Barbat, Kroatien
Haus 2 Schlafzimmer
Barbat, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Insel Rab, Barbat – zum Verkauf steht eine moderne Villa mit Swimmingpool, nur 70 Meter vom …
$808,818
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