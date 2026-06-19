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Wohnungen am Meer in Town of Rab, Kroatien

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1 Zimmer
5
2 Zimmer
7
3 Zimmer
4
12 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Banjol, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Banjol, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf steht eine geräumige Wohnung im Ortsteil Banjol auf der Insel Rab mit einer Gesa…
$526,085
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Supetarska Draga, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Supetarska Draga, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Etagenzahl 4
Einmalige Gelegenheit – Großzügige Wohnung in erster Meereslinie auf der Insel Rab In der r…
$517,137
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Barbat, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Barbat, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines hochwertigen Wohngebäudes aus de…
$229,839
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International Property AlertInternational Property Alert
Wohnung 2 Schlafzimmer in Town of Rab, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Town of Rab, Kroatien
Schlafräume 2
Fläche 49 m²
Auf der Insel Rab wird eine charmante Wohnung mit großem Außenbereich, Parkplatz und zusätzl…
$344,221
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Barbat, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Barbat, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines hochwertigen Wohngebäudes aus de…
$229,839
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Barbat, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Barbat, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 1
Eine neue Wohnung im 1. Stock steht zum Verkauf in der Ortschaft Barbat, mit einer gesamten …
$275,807
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TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Banjol, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Banjol, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht ein luxuriöses Penthouse in einer modernen städtischen Villa, auf einem Hü…
$811,331
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Banjol, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Banjol, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Etagenzahl 2
In einem ruhigen, grünen Teil von Banjol auf der Insel Rab, nur 250 Meter vom Meer und Stran…
$763,065
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Banjol, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Banjol, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Etagenzahl 2
In einer ruhigen und äußerst attraktiven Gegend von Banjole auf der Insel Rab, nur 5 Gehminu…
$260,292
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Barbat, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Barbat, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf steht eine Wohnung in einem Neubau in Barbat auf der Rab, gelegen in einem ruhig…
$298,790
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Barbat, Kroatien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Barbat, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht eine großzügige und äußerst hochwertige Wohnung in Barbat auf der Insel Ra…
$689,516
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Banjol, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Banjol, Kroatien
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf steht eine moderne Wohnung in einem Neubau, gelegen in einem ruhigen Teil der Si…
$280,032
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