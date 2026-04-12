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Langfristige Miete von Häuser in Gespanschaft Küstenland-Bergland, Kroatien

Opcina Kostrena
6
10 immobilienobjekte total found
Haus 5 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Haus 5 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 202 m²
Etagenzahl 1
ID CODE: 2367
$5,171
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Haus 3 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 1
Wir vermitteln die Vermietung eines luxuriösen Doppelhauses in ruhiger und prestigeträchtige…
$4,051
pro Monat
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Haus 4 Schlafzimmer in Veprinac, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Veprinac, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Veprinac, ein charmantes Haus mit besonderer Raumaufteilung, beheiztem Pool und wunderschöne…
$4,022
pro Monat
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Haus 4 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
In einer ruhigen und äußerst begehrten Lage von Kostrena, im Ortsteil Žuknica, wird eine exk…
$4,942
pro Monat
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Haus 4 Schlafzimmer in Opcina Moscenicka Draga, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Opcina Moscenicka Draga, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 219 m²
Etagenzahl 2
In ruhiger Lage in Mošćenička Draga gelegen, bietet diese neu erbaute Villa absolute Privats…
$5,171
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Haus in Opcina Matulji, Kroatien
Haus
Opcina Matulji, Kroatien
Fläche 403 m²
Etagenzahl 3
Eine luxuriöse Villa mit Pool steht in Matulji zur Miete, klassifiziert mit 5 Sternen. Die V…
$4,016
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Haus 3 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 1
In unserem Angebot haben wir eine Doppelhaushälfte zur langfristigen Miete in einem Neubau m…
$3,448
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Haus 6 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Haus 6 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 2343
$5,746
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Haus 8 Schlafzimmer in Pobri, Kroatien
Haus 8 Schlafzimmer
Pobri, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 430 m²
Etagenzahl 1
ID CODE: 2344
$5,171
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Haus 4 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 1
Zur Miete steht ein großzügiges Familienhaus in Kostrena, gelegen in einer ruhigen, gepflegt…
$4,022
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