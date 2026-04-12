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Langfristige Miete von wohnungen in Gespanschaft Küstenland-Bergland, Kroatien

Rijeka
25
Stadt Sankt Jakobi
5
Opcina Viskovo
3
Grad Kastav
3
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52 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Etagenzahl 8
n Podmurvice, in der Nähe mehrerer Fakultäten, steht eine nach Süden ausgerichtete Wohnung m…
$641
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
Im Gebiet von Brašćine wird eine komfortable Einzimmerwohnung mit großer Terrasse und Garten…
$919
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Marcelji, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Marcelji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Etagenzahl 3
In Marčelji wird eine moderne 2-Zimmer-Wohnung mit 85 m² in ruhiger und grüner Umgebung zur …
$1,264
pro Monat
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
Eine luxuriöse Wohnung im ersten Stock einer zweistöckigen Villa in Martinkovac mit herrlich…
$2,295
pro Monat
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Lauran, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lauran, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Lovran, wir vermitteln die langfristige Vermietung einer modernen, brandneuen Wohnung mit wu…
$1,954
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 1
Eine wunderschöne Zweizimmerwohnung mit 55 m² steht in einer ruhigen Gegend von Kostrena, um…
$1,262
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 4
Eine moderne, voll ausgestattete Wohnung in Zamet, in einem Neubau von 2012, steht zur Vermi…
$1,839
pro Monat
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
KANTRIDA – EIN-ZIMMER-WOHNUNG MIT WOHNZIMMER, 50 m² – LANGFRISTIGE MIETE Wir bieten eine Ei…
$1,839
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Etagenzahl 5
Zu vermieten ist eine 76 m² große Zwei-Zimmer-Wohnung mit Wohnzimmer und Balkon im Herzen vo…
$1,724
pro Monat
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 118 m²
Etagenzahl 3
Zur Miete steht eine geräumige, vollständig eingerichtete 3-Zimmer-Wohnung mit Wohnzimmer (3…
$1,606
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
Etagenzahl 5
Rijeka, Stadtzentrum – Vollständig möblierte Wohnung zu vermieten Zur Vermietung steht eine …
$1,494
pro Monat
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Opcina Jelenje, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Opcina Jelenje, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Podhum – Vermietung einer neu renovierten 3-Zimmer-Wohnung mit Wohnzimmer, 85 m² Zu vermiet…
$1,839
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 5
ID CODE: 2366
$4,022
pro Monat
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Krk, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Krk, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 2428
$1,322
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
In Opatija, nur 800 Meter vom Lipovica-Strand und weniger als 1 km vom Škrbići-Strand entfer…
$1,262
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Etagenzahl 2
Eine luxuriöse Dreizimmerwohnung mit 118 m² steht in Kostrena zur Miete. Die Wohnung befinde…
$1,836
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 4
Eine luxuriöse Wohnung im Zentrum von Rijeka, in der Nähe des Theaters, steht zur Vermietung…
$2,298
pro Monat
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Icici, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Icici, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Ičići, geräumige 3-Zimmer-Wohnung mit herrlichem Ausblick im 1. Stock eines modernen Gebäude…
$2,298
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Krk, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Krk, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 2427
$1,322
pro Monat
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Etagenzahl 2
Gornja Vežica – 2-Zimmer-Wohnung mit Wohnzimmer und Terrasse zur Miete Wir vermitteln die V…
$1,149
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Etagenzahl 1
ID CODE: 2938
$1,609
pro Monat
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Icici, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Icici, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Zur langfristigen Miete steht eine geräumige 3-Zimmer-Wohnung im zweiten Stock eines Gebäude…
$2,069
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Etagenzahl 1
Eine geräumige Wohnung steht zur langfristigen Miete im Stadtteil Srdoči zur Verfügung, gele…
$1,034
pro Monat
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Opcina Matulji, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Opcina Matulji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
In ruhiger Lage in Mučići, nur 10 Autominuten von Opatija entfernt, wird eine modern ausgest…
$2,873
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Eine schöne, 61 m² große Wohnung in fußläufiger Entfernung zum Korzo steht zur Miete. Sie be…
$1,102
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 2345
$2,241
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Marinici, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Marinici, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 135 m²
Voll ausgestattete und möblierte Wohnung mit 100 m² und einer großzügigen 30 m² großen Terra…
$1,322
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Etagenzahl 4
Zur langfristigen Vermietung: eine geräumige Wohnung von 104 m² mit zwei Bädern und zusätzli…
$1,609
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Etagenzahl 4
Zu vermieten: eine smarte, geräumige Zwei-Zimmer-Wohnung mit Wohnzimmer, 72 m² groß, gelegen…
$1,724
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Etagenzahl 11
Wunderschön eingerichtete 2-Zimmer-Wohnung mit Wohnzimmer, 63 m² – komplett möbliert, neu re…
$1,149
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