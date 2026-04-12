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Büroräumen in Gespanschaft Küstenland-Bergland, Kroatien

Rijeka
4
7 immobilienobjekte total found
Büro 1 000 m² in Cedanj, Kroatien
Büro 1 000 m²
Cedanj, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht ein großzügiges Gastgewerbe- und Wohnobjekt im Herzen von Gorski Kotar, in…
$459,678
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Büro 118 m² in Crikvenica, Kroatien
Büro 118 m²
Crikvenica, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 118 m²
Etagenzahl 2
Restaurant zum Verkauf in Crikvenica – attraktive Lage nahe dem Zentrum und dem Strand Zum V…
$632,057
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Büro 24 m² in Rijeka, Kroatien
Büro 24 m²
Rijeka, Kroatien
Fläche 24 m²
Zum Verkauf steht ein neu renovierter Gewerberaum im Stadtzentrum, gelegen im Erdgeschoss ei…
$122,964
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Büro 44 m² in Rijeka, Kroatien
Büro 44 m²
Rijeka, Kroatien
Fläche 44 m²
Gewerbefläche zum Verkauf in Marčeljeva Draga, Rijeka, mit einer Fläche von 44 m². Befindet …
$89,637
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Büro 93 m² in Rijeka, Kroatien
Büro 93 m²
Rijeka, Kroatien
Fläche 93 m²
Etagenzahl 3
Im Herzen von Rijeka, in äußerst attraktiver und stark frequentierter Lage, steht eine Gewer…
$286,149
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Büro 113 m² in Grad Kastav, Kroatien
Büro 113 m²
Grad Kastav, Kroatien
Fläche 113 m²
Etagenzahl 3
ID CODE: 2904
$358,549
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Büro 80 m² in Rijeka, Kroatien
Büro 80 m²
Rijeka, Kroatien
Fläche 80 m²
Ein Gewerberaum steht zum Verkauf in der ruhigen und attraktiven Gegend von Rijeka, Marčelje…
$163,186
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Eigenschaftstypen in Gespanschaft Küstenland-Bergland

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