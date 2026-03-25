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Wohnungen in Mali Lošinj, Kroatien

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Mali Lošinj, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mali Lošinj, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 2
Eine Zweizimmerwohnung steht in Mali Lošinj zum Verkauf, gelegen in einem Haus in einem ruhi…
$317,178
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mali Lošinj, Kroatien
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Mali Lošinj, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 2
Eine Dreizimmerwohnung steht in Mali Lošinj zum Verkauf. Sie befindet sich in einem Haus in …
$317,178
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