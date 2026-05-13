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Penthäuser in Makarska, Kroatien

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Penthouse 3 zimmer in Makarska, Kroatien
Penthouse 3 zimmer
Makarska, Kroatien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 4/4
Hills Residence in Makarska ist ein hervorragender Wohnkomplex, der moderne architektonische…
$321,438
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