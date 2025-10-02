Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnimmobilien in Makar, Kroatien

wohnungen
3
4 immobilienobjekte total found
Haus 14 zimmer in Makarska, Kroatien
Haus 14 zimmer
Makarska, Kroatien
Zimmer 14
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 550 m²
Makarska, Zentrum, verkaufen wir ein Haus mit einer Wohnfläche von 244m2 auf einem Grundstüc…
$1,47M
Wohnung 2 zimmer in Makarska, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Makarska, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Luxuriöses Wohngebäude im Bau, mit freiem Blick auf das Meer. Diese schöne Residenz erstrec…
$303,939
Wohnung 2 zimmer in Makarska, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Makarska, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Luxuriöses Wohngebäude im Bau, mit freiem Blick auf das Meer. Diese schöne Residenz erstrec…
$312,279
Wohnung 2 zimmer in Makarska, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Makarska, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Der Kunde zahlt keine Maklerprovision! Luxuriöses Wohngebäude im Bau, mit freiem Blick auf …
$298,028
