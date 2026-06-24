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Häuser mit Garage in Gespanschaft Karlstadt, Kroatien

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Grad Ozalj
10
Grad Karlovac
9
Karlovac
5
Opcina Rakovica
4
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1 immobilienobjekt total found
Haus 1 Schlafzimmer in Opcina Krnjak, Kroatien
Haus 1 Schlafzimmer
Opcina Krnjak, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Ein wunderschönes Holzhaus steht in Velika Crkvina zum Verkauf, in einer ruhigen und maleris…
$159,324
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Immobilienangaben in Gespanschaft Karlstadt, Kroatien

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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