  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Gespanschaft Karlstadt
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Produktion

Betriebsgebäude in Gespanschaft Karlstadt, Kroatien

gewerbeimmobilien
2 immobilienobjekte total found
READY BUSINESS in Grad Karlovac, Kroatien
READY BUSINESS
Grad Karlovac, Kroatien
Fertiges GeschäftÖkofreundlicher Geflügelfarm und Grundstück. Moderne Ausstattung: automatis…
$817,414
READY BUSINESS in Grad Karlovac, Kroatien
READY BUSINESS
Grad Karlovac, Kroatien
Fertiges GeschäftEine Anlage zur Verarbeitung von Industriehanf (ohne den Gehalt an psychotr…
$2,92M
