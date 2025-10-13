Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Gespanschaft Istrien
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen

Mehrstöckige Wohnungen in Gespanschaft Istrien, Kroatien

2 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Kanfanar, Kroatien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Kanfanar, Kroatien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 2
KANFANAR Vier neue 75m2 Apartments in Altem Steinhaus mit Terrasse ISTRIEN – KROATIEN …
$224,858
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Opcina Fazana, Kroatien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Opcina Fazana, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
FAZANA 55m2 Apartment mit Meerblick plus kleine 25m2 Garconniere, voll möbliert! ISTRI…
$374,295
Immobilienangaben in Gespanschaft Istrien, Kroatien

