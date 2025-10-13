Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Gespanschaft Istrien
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Miethaus

Mehrfamilienhäuser in Gespanschaft Istrien, Kroatien

gewerbeimmobilien
208
hotels
176
anlageimmobilien
13
bereites geschäft
4
Miethaus Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
FAZANA, Istrien - Haus mit 5 Apartments & Meerblick & Pool für Tourismusinvestoren in Opcina Fazana, Kroatien
FAZANA, Istrien - Haus mit 5 Apartments & Meerblick & Pool für Tourismusinvestoren
Opcina Fazana, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
FAZANA Haus mit 5 Apartments & Meerblick & Pool – inkl. 2 grosse Penthousewohnungen ID…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Miethaus in Stadt Pola, Kroatien
Miethaus
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Etagenzahl 2
PULA – MEDULIN Villa mit 5 Apartments – Top-Möblierung, Pool und 200m zum Meer in Nobelvi…
$1,08M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen