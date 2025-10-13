Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Gespanschaft Istrien
  4. Wohnimmobilien
  5. Bungalow

Bungalows in Gespanschaft Istrien, Kroatien

Bungalow Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Bungalow in Opcina Svetvincenat, Kroatien
Bungalow
Opcina Svetvincenat, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
SVETVINCENAT Moderner Neubaubungalow – traumhafter Wohnkomfort auf 150m2 mit Pool & Panor…
$634,754
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Opcina Barban, Kroatien
Bungalow
Opcina Barban, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
SVENTVINCENAT – BARBAN Neubau Bungalow 102m2 mit Pool ISTRIEN – KROATIEN Unser akt…
$373,109
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Gespanschaft Istrien, Kroatien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen