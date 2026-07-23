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Häuser in Gramalj, Kroatien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 4 Schlafzimmer in Opcina Skrad, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Opcina Skrad, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 270 m²
ID CODE: 131-36
$740,685
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Immobilienagentur
Manor Nekretnine d.o.o.
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Immobilienangaben in Gramalj, Kroatien

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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