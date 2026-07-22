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Häuser am Meer in Stadt Zengg, Kroatien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 5 Schlafzimmer in Stadt Zengg, Kroatien
Haus 5 Schlafzimmer
Stadt Zengg, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 137-108
$431,497
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Immobilienagentur
Manor Nekretnine d.o.o.
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