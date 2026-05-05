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Wohnungen mit Garage in Rovinj, Kroatien

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3 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Rovinj, Kroatien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
In einem ruhigen Teil von Rovinj mit malerischem Meerblick befindet sich dieses Gebäude im B…
$1,20M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rovinj, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 134 m²
Rovinj – Hochwertiges Wohngebäude, entworfen mit intelligentem Grundriss, Beleuchtung, Rauma…
$1,03M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rovinj, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Erleben Sie gehobenes Wohnen in Rovinj mit diesem modernen Apartment im ersten Stock, das 11…
$781,452
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