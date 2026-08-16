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Häuser mit Garage in Pazin, Kroatien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 4 Schlafzimmer in Pazin, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Pazin, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 310 m²
Etagenzahl 1
ID CODE: 134-160
$786,266
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Immobilienagentur
Manor Nekretnine d.o.o.
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