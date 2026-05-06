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Wohnungen mit Garage in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien

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2 Zimmer
6
3 Zimmer
9
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 243 m²
Etagenzahl 3
Wir bieten ein neues Penthouse im Herzen von Opatija an. In außergewöhnlicher Lage, nur 70 M…
$2,24M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
Etagenzahl 3
Opatija Riviera, in einzigartiger Lage, in erster Reihe zum Meer, befindet sich dieses Luxus…
$1,24M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
In begehrter Lage in Opatija, im ersten Stock eines modernen Neubaus, bietet diese Dreizimme…
$1,44M
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AdriastarAdriastar
Wohnung 2 Schlafzimmer in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Diese voll möblierte Wohnung mit wunderschönem Meerblick befindet sich nahe dem Zentrum von …
$861,896
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Etagenzahl 3
Opatija Riviera, in einzigartiger Lage, in erster Reihe zum Meer, befindet sich dieses Luxus…
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