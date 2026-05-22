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Häuser mit Swimmingpool in Neuenburg, Kroatien

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villen
27
1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Neuenburg, Kroatien
Villa 4 zimmer
Neuenburg, Kroatien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 206 m²
Etagenzahl 3
In ruhiger Lage in der Nähe von Novigrad steht ein neues Projekt von zwei modernen Villen mi…
$787,988
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