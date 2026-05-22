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Wohnungen mit Swimmingpool in Neuenburg, Kroatien

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Neuenburg, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Neuenburg, Kroatien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Stockwerk 1/3
In Novigrad steht ein modernes Erdgeschossapartment in einem Neubau exklusiv zum Verkauf, da…
$597,171
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