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Wohnungen am Meer in Neuenburg, Kroatien

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Wohnung 3 zimmer in Neuenburg, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Neuenburg, Kroatien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Stockwerk 1/2
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Wohnung 2 zimmer in Neuenburg, Kroatien
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Neuenburg, Kroatien
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Stockwerk 1/2
In einer der begehrtesten Lagen in Novigrad steht eine gepflegte Wohnung mit Blick auf den Y…
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