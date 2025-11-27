Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Grad Novi Vinodolski
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Grad Novi Vinodolski, Kroatien

villen
15
2 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Smokvica Krmpotska, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Smokvica Krmpotska, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Novi Vinodolski, surroundings: detached house situated on a slight hill offering a beautiful…
$547,751
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Povile, Kroatien
Haus 5 Schlafzimmer
Povile, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 240 m²
$1,09M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen