Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Grad Novi Vinodolski
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Wohnungen am Meer in Grad Novi Vinodolski, Kroatien

;
1 Zimmer
3
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Povile, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Povile, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Etagenzahl 2
Im Fischerdorf Povile, in der Nähe der beliebten Touristenstadt Novi Vinodolski, hat der Bau…
$356,250
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Ardor real estate agency
Sprachen
English, Italiano, Hrvatski
Wohnung 1 Schlafzimmer in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Etagenzahl 4
Zum Verkauf steht eine Wohnung im Zentrum von Novi Vinodolski mit einer Wohnfläche von 66 m²…
$241,331
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Ardor real estate agency
Sprachen
English, Italiano, Hrvatski
Wohnung 3 Schlafzimmer in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Etagenzahl 3
Novi Vinodolski – Zum Verkauf steht eine helle und großzügige Wohnung mit 81,89 m², gelegen …
$418,307
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Ardor real estate agency
Sprachen
English, Italiano, Hrvatski
Trustmont CapitalTrustmont Capital
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen