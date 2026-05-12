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Wohnungen mit Garage in Grad Novi Vinodolski, Kroatien

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1 Zimmer
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Povile, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Povile, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Etagenzahl 2
Im Fischerdorf Povile, in der Nähe der beliebten Touristenstadt Novi Vinodolski, hat der Bau…
$356,250
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