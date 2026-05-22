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Häuser mit Swimmingpool in Grad Novalja, Kroatien

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villen
8
1 immobilienobjekt total found
Haus 3 Schlafzimmer in Stara Novalja, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Stara Novalja, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 104 m²
Zum Verkauf steht eine wunderschöne, neu erbaute Villa mit privatem Pool und Garten, gelegen…
$681,127
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