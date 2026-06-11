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Wohnungen am Meer in Labin, Kroatien

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Labin, Kroatien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Labin, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Zum Verkauf steht eine großzügige und elegant ausgestattete Wohnung in einem Haus, gelegen i…
$384,980
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