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Häuser am Meer in Grad Kastav, Kroatien

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2 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Grad Kastav, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Grad Kastav, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Etagenzahl 1
ID CODE: 128-303
$257,304
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Haus 4 Schlafzimmer in Grad Kastav, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Grad Kastav, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
ID CODE: 119-587
$900,217
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