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Häuser mit Garage in Grad Kastav, Kroatien

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3 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Grad Kastav, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Grad Kastav, Kroatien
Schlafräume 3
Fläche 218 m²
ID CODE: 139-157
$609,105
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Haus 4 Schlafzimmer in Grad Kastav, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Grad Kastav, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
ID CODE: 119-587
$900,217
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Haus 4 Schlafzimmer in Grad Kastav, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Grad Kastav, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 340 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 129-882
$1,14M
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