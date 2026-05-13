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Villen am Meer in Grad Crikvenica, Kroatien

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Crikvenica
31
1 immobilienobjekt total found
Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Im Bau befindliche Villa mit Ausrichtung zum Meer und Panoramablick auf Crikvenica, den Vino…
$1,79M
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Immobilienangaben in Grad Crikvenica, Kroatien

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