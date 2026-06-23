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Monatliche Miete für Häuser mit Meerblick in Grad Crikvenica, Kroatien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 5 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Haus 5 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Crikvenica, Luxushaus zu vermieten mit Panoramablick auf das Meer und Swimmingpool. Das Haus…
$4,030
pro Monat
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Immobilienangaben in Grad Crikvenica, Kroatien

mit Garage
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