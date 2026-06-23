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Häuser mit Terrasse in Grad Crikvenica, Kroatien

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Crikvenica
41
1 immobilienobjekt total found
Haus 9 zimmer in Dramalj, Kroatien
UP UP
Haus 9 zimmer
Dramalj, Kroatien
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
Das 3 Familienhaus befindet sich in ca. 800 Meter vom Strand entfernt. Im Jahr 2011 wurde da…
$864,856
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Eigenschaftstypen in Grad Crikvenica

villen

Immobilienangaben in Grad Crikvenica, Kroatien

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mit Garten
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