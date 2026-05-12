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Wohnungen mit Garage in Grad Cres, Kroatien

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1 Zimmer
3
2 Zimmer
4
6 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Grad Cres, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Grad Cres, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Etagenzahl 3
Im absoluten Zentrum der Stadt Cres, nur 50 Meter vom Meer entfernt, befindet sich eine Einz…
$361,996
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Cres, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Cres, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Etagenzahl 3
Im Zentrum der Stadt Cres, nur 50 Meter vom Meer entfernt, befindet sich eine Zweizimmerwohn…
$494,153
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Cres, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Cres, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Etagenzahl 3
Im Zentrum der Stadt Cres, nur 50 Meter vom Meer entfernt, befindet sich eine Zweizimmerwohn…
$465,424
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AdriastarAdriastar
Wohnung 1 Schlafzimmer in Grad Cres, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Grad Cres, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Etagenzahl 3
Im absoluten Zentrum der Stadt Cres, nur 50 Meter vom Meer entfernt, befindet sich eine Einz…
$373,488
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Cres, Kroatien
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Grad Cres, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Etagenzahl 3
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$471,170
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Cres, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Cres, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Etagenzahl 3
Im Zentrum der Stadt Cres, nur 50 Meter vom Meer entfernt, befindet sich eine Zweizimmerwohn…
$476,916
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MontbelMontbel
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