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Villen am Meer in Crikvenica, Kroatien

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Im Bau befindliche Villa mit Ausrichtung zum Meer und Panoramablick auf Crikvenica, den Vino…
$1,79M
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