Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Crikvenica
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Crikvenica, Kroatien

villen
28
1 immobilienobjekt total found
Haus 9 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Haus 9 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 450 m²
Im Herzen der traditionell attraktiven Adriatischen und Kvarner-Urlaubsregion, an der Rivier…
$958,833
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen