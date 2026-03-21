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Büroräumen in Crikvenica, Kroatien

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Büro 118 m² in Crikvenica, Kroatien
Büro 118 m²
Crikvenica, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 118 m²
Etagenzahl 2
Restaurant zum Verkauf in Crikvenica – attraktive Lage nahe dem Zentrum und dem Strand Zum V…
$632,057
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