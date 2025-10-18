Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen am Meer in Crikvenica, Kroatien

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
$340,004
Immobilienagentur
San Patrik Real Estate
Sprachen
English, Hrvatski
Wohnung 2 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
$357,591
Immobilienagentur
San Patrik Real Estate
Sprachen
English, Hrvatski
