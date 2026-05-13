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Wohnungen mit Garage in Crikvenica, Kroatien

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1 Zimmer
12
2 Zimmer
11
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 3
Crikvenica – Wohnung in hochwertigem Neubau, 100 m vom Meer entfernt Wir bieten eine Wohnun…
$260,374
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Etagenzahl 3
Wir vermitteln den Verkauf einer Wohnung in einem hochwertigen Neubau, nur 100 Meter vom Mee…
$301,543
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Etagenzahl 3
Crikvenica, wir vermitteln den Verkauf einer Wohnung in einem hochwertigen Neubau, nur 100 M…
$279,409
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AdriastarAdriastar
Wohnung 2 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen: 3-Zimmer-Wohnung mit Garage in ausgezeichneter Lage, nur wenige Schritte von e…
$695,262
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Etagenzahl 3
Crikvenica – Wohnung in hochwertigem Neubau, 100 m vom Meer entfernt Wir bieten eine Wohnun…
$271,807
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