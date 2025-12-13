Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Costa Rica
  3. Canton de Turrialba
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Investition

Anlageimmobilien in Canton de Turrialba, Costa Rica

Investition Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Investition 842 000 m² in Tres Equis, Costa Rica
TOP TOP
Investition 842 000 m²
Tres Equis, Costa Rica
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 842 000 m²
Diese Eigenschaft hat 800 Meter vor dem Fluss Pacuare (oben 5 in der Welt für Weißwasser-Raf…
$2,68M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English, Español
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen