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Wohnimmobilien in Occidente, Kolumbien

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Villa 6 zimmer in Puerto Boyaca, Kolumbien
Band Heißes Angebot
Villa 6 zimmer
Puerto Boyaca, Kolumbien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 50 000 m²
Etagenzahl 1
Außergewöhnliche Villa auf der Landseite auf ca. 12 Hektar (5 Hektar) privates Grundstück, s…
$385,000
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Immobilienangaben in Occidente, Kolumbien

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