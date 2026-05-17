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Häuser mit Terrasse in Caldas, Kolumbien

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Haus 4 zimmer in Bonafont, Kolumbien
UP UP
Haus 4 zimmer
Bonafont, Kolumbien
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Etagenzahl 1
Außergewöhnliche Gelegenheit im Kaffeedreieck Kolumbiens, fünf Minuten außerhalb von Riosuci…
$92,000
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Immobilienangaben in Caldas, Kolumbien

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