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Bungalows in Caldas, Kolumbien

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Bungalow 4 zimmer in Bonafont, Kolumbien
UP UP
Bungalow 4 zimmer
Bonafont, Kolumbien
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 223 m²
Etagenzahl 1
Außergewöhnliche Gelegenheit im Kaffeedreieck Kolumbiens, fünf Minuten außerhalb von Riosuci…
$92,000
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