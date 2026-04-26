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Villen in Boyaca, Kolumbien

1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Puerto Boyaca, Kolumbien
Band Heißes Angebot
Villa 6 zimmer
Puerto Boyaca, Kolumbien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 50 000 m²
Etagenzahl 1
Außergewöhnliche Villa auf der Landseite auf ca. 12 Hektar (5 Hektar) privates Grundstück, s…
$385,000
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