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Häuser in Tibesti, Tschad

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1 immobilienobjekt total found
Haus 9 zimmer in Tibesti, Tschad
Haus 9 zimmer
Tibesti, Tschad
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 390 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf: 3-stöckige Villa direkt am Rrashbull Hügel, neben der Hauptstraße auf der Straß…
$395,381
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