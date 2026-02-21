Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Duplexes mit Terrasse in Douala IV, Kamerun

1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 4 zimmer in Communaute urbaine de Douala, Kamerun
Doppelhaus 4 zimmer
Communaute urbaine de Douala, Kamerun
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Perfekter Duplex mit Klasse.Oberteil verfügt über eine große Terrasse mit Stadtblick.Gebäude…
Preis auf Anfrage
