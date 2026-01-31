Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Stueng Hav
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Stueng Hav, Kambodscha

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Tumnob Rolok, Kambodscha
Wohnung 2 zimmer
Tumnob Rolok, Kambodscha
Zimmer 2
Fläche 53 m²
Investition mit Blick in die Zukunft 📍Erste Küste, Sihanoukville 🏙 Groß angelegtes Res…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Stueng Hav, Kambodscha

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen