Gewerbeimmobilien in Siem Reap Municipality, Kambodscha

Siem Reap
16
16 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 9
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 11
Das brandneue Hotel liegt nur wenige Minuten von der Innenstadt von Siem Reap entfernt, nur …
$3,00M
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 21
Schlafräume 21
Anzahl der Badezimmer 23
Stockwerk 2
Verpassen Sie nicht diese unglaubliche Gelegenheit, ein Boutique-Hotel in der blühenden Sla …
$620,000
Gewerbefläche in Krous, Kambodscha
Gewerbefläche
Krous, Kambodscha
Zimmer 15
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 16
Diese 5-Zimmer-Villa mit privatem Pool und einem 10-Zimmer-Hotel befindet sich beide auf ein…
$1,50M
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 21
Schlafräume 21
Stockwerk 3
Dieses gepflegte Hotel befindet sich in der beliebten Gegend Wat Bo, Wat Bo Village, Sala Ka…
$1,20M
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Kaufhaus zum Verkauf! Land 4m x 22.5m mit hartem Titel, Baugröße 240m2 über 3 Etagen! Das Ho…
$550,000
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Kaufhäuser zum Verkauf in der Nähe Siem Reap’s Night Market sind eine großartige Investition…
$390,000
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 10
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 13
Zum Verkauf in Sala Kamraeuk, Siem Reap, ist eine charmante Boutique-Eigenschaft mit 10 gut …
$330,000
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 18
Schlafräume 18
Anzahl der Badezimmer 22
Stockwerk 3
Hotelgebäude zum Verkauf in der Nähe des Riverside in Siem Reap City, Sla Kram Commune. Dies…
$1,30M
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 22
Schlafräume 22
Anzahl der Badezimmer 25
Ein Boutique-Hotel mit 22 Schlafzimmern steht Ihnen in Siem Reap City zum Verkauf und bietet…
$2,90M
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Stockwerk 3
Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit mit diesem beeindruckenden 4-Zimmer-Shophouse im l…
$150,000
Gewerbefläche in Krous, Kambodscha
Gewerbefläche
Krous, Kambodscha
Zimmer 13
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 15
Dieses 13-Zimmer-Hotel zum Verkauf in der Region Svay Dangkum von Siem Reap City ist eine fa…
$580,000
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 9
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 10
Diese erstaunliche 9-Zimmer-Boutique zum Verkauf in Sla Kram Commune, Krong Siem Reap! Es um…
$850,000
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 14
Schlafräume 14
Anzahl der Badezimmer 17
Dieses 14-Bungalow Hotel ist jetzt zum Verkauf und bietet eine großartige Geschäftsmöglichke…
$1,50M
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 15
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 17
Stockwerk 4
Dieses charmante Boutique-Hotel zum Verkauf befindet sich in Kouk Chork Commune, ganz in der…
$380,000
Gewerbefläche in Krous, Kambodscha
Gewerbefläche
Krous, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Eine seltene Gelegenheit bietet Ihnen dieses 4-Zimmer-Shophouse zum Verkauf in Siem Reap und…
$250,000
Gewerbefläche in Krous, Kambodscha
Gewerbefläche
Krous, Kambodscha
Zimmer 16
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 17
Stockwerk 3
In Anbetracht dieses Wohnungsbaus als Mietinvestition: Für Langzeitmieten erwarten Sie eine …
$320,000
