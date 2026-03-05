Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Preah Sihanouk Municipality, Kambodscha

2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 783 m² in Sihanoukville, Kambodscha
Gewerbefläche 783 m²
Sihanoukville, Kambodscha
Zimmer 92
Schlafräume 92
Fläche 783 m²
Stockwerk 8
📣📣 Eindrücke, die sich l Gebäude zum Verkauf 📍 Lage: protokolliert, protokolliert, protok…
$5,50M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sihanoukville, Kambodscha
Gewerbefläche
Sihanoukville, Kambodscha
Diese erstklassige, gemischte Immobilie befindet sich im Herzen der Stadt Sihanouk und biete…
$4,50M
Eine Anfrage stellen
