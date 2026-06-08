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Gewerbeimmobilien in Koh Kong, Kambodscha

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1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 62 m² in Koh Kong, Kambodscha
Gewerbefläche 62 m²
Koh Kong, Kambodscha
Fläche 62 m²
Etagenzahl 2
Neue Villen auf einer wunderschönen Insel in Kambodscha.Achtung! Kambodscha ist der erste de…
$177,000
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