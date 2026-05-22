Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Koh Kong
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Koh Kong, Kambodscha

;
1 immobilienobjekt total found
Villa 3 zimmer in Koh Kong, Kambodscha
Villa 3 zimmer
Koh Kong, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Etagenzahl 1
$177,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Your Invest Home
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Koh Kong, Kambodscha

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen